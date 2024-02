La MLS, Griezmann y va tout droit

Robert Lewandowski et Antoine Griezmann pourraient rejoindre la MLS, selon l'ancienne star américaine Taylor Twellman.

L'ancien attaquant de l'USMNT devenu analyste s'attend à ce que de grands noms suivent les traces de Lionel Messi et Luis Suarez en s'installant aux États-Unis l'été prochain. Toutefois, il ne s'attend pas à les voir affluer en Floride pour rejoindre le duo sud-américain à l'Inter Miami.



Il a déclaré au Daily Mail: "Je suis intrigué comme je ne l'ai jamais été, parce que je pense que l'été 2024, après l'Euro, après la Copa América, je pense que vous allez voir des noms évoqués que beaucoup de gens aujourd'hui penseraient que j'ai complètement perdu l'esprit [en disant cela]. Et je ne suis pas sûr de l'être encore le 15 juillet. Admettons que [Robert] Lewandowski et Antoine Griezmann viennent en Major League Soccer cet été. Ils ne viendront pas à Miami. Que fait Atlanta ? Si Atlanta transfère Thiago Almada pour plus de 25 millions d'euros, vous savez qu'ils ne vont pas rester les bras croisés et qu'ils vont faire venir quelqu'un d'autre."

Griezmann attendu en MLS

Et d'ajouter : "Il y a de très gros propriétaires dans cette ligue. Je pense qu'ils sont tous en train de sonder le terrain en attendant cet été. Et c'est là que je pense que les règles du jeu pourraient absolument être plus équitables qu'elles ne le sont [aujourd'hui].

Sergio Busquets et Jordi Alba ont déjà suivi leur ancien coéquipier barcelonais Messi en Floride. La ligue américaine espère recruter d'autres grands noms européens dans les années à venir afin de renforcer sa réputation dans le monde entier. La saison 2024 de la MLS devrait débuter avec la rencontre entre Messi et l'Inter Miami et le Real Salt Lake. Quelques jours après leur match d'ouverture, les Floridiens se rendront en Californie pour y affronter les LA Galaxy.