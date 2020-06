La MLS de retour en juillet à Disney World

Le championnat américain a publié un communiqué ce mercredi pour annoncer que la reprise allait avoir lieu le 8 juillet prochain.

La Major League Soccer va bientôt faire son grand retour. Le championnat américain avait été suspendu suite à la pandémie de coronavirus après seulement deux journées disputées.

Un retour qui s'effectuera dans un cadre assez spécial. En effet, le communiqué officiel précise que le tournoi de , prévu du 8 juillet au 11 août entre les 26 équipes du championnat, aura lieu à Disney World Orlando (Floride).

La MLS, qui célèbre sa 25e saison, a déclaré qu'elle disposerait de «protocoles médicaux étendus» et que les joueurs et le personnel seront testés régulièrement pour le Covid-19.

La ligue a suspendu sa saison le 12 mars en raison de la pandémie. "Nous sommes impatients de ramener ce sport passionnant à des millions de fans, tout en priorisant la santé et le bien-être des joueurs, des entraîneurs et du personnel de soutien ainsi que de nos membres de la distribution", a indiqué Josh D'Amaro, président de Disney Parks Expériences et Produits dans un communiqué.

Les clubs de la MLS devraient arriver en Floride le 25 juin et commencer les huitièmes de finale le 25 juillet. Les quarts de finale devraient se terminer le 1er août; tandis que les demi-finales se termineront le 6 août. Le dernier match du tournoi aura lieu le 11 août.