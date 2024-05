La mère de Mbappé dévoile son prochain club !

La mère et agent de Kylian Mbappé, Fayza Lamari, a laissé entendre que la star du Paris Saint-Germain allait réaliser un transfert au Real Madrid.

Le joueur est sur le point de conclure un transfert très attendu vers le Real Madrid. La saga du transfert a tenu les fans en haleine et les derniers développements indiquent que la confirmation officielle n'est plus qu'une question de temps, le vainqueur de la Coupe du monde étant prêt à rejoindre le Real gratuitement après l'expiration de son contrat avec le PSG en juin.

Avant de quitter Paris, Mbappe a organisé une fête d'adieu au restaurant parisien haut de gamme Gigi, anciennement connu sous le nom de La Maison Blanche. Ses amis les plus proches et de nombreux coéquipiers du PSG ont assisté à l'événement, mais le président du club, Nasser Al-Khelaifi, était apparemment absent de la liste des 250 invités. Lamari a quitté la soirée très tôt et a répondu à quelques questions des médias avant de rentrer chez lui en taxi.

Selon RMC Sport, lorsque Lamari a été interrogée sur la fête et la soirée, elle a répondu : « Honnêtement, c'est comme une séparation, c'est magique, Paris est magique ».

Elle a ensuite été interrogée sur la prochaine destination de Mbappé, et a répondu de manière énigmatique : « Je pense que vous le savez tous déjà ».

Bien qu'AL-Khelaifi ne figurait pas sur la liste des invités, il a été rapporté que le président français Emmanuel Macron a pris le temps d'assister au gala. Toutefois, sa présence n'a pas été officiellement confirmée par son équipe de relations publiques.