La mère de Cristiano Ronaldo quitte l'hôpital

Maria Dolores, la mère de Cristiano Ronaldo, a été remise sur pied et se trouve aujourd'hui en compagnie de son fils.

La mère de Cristiano Ronaldo, Maria Dolores, a publié un message émouvant sur les réseaux sociaux pour remercier ceux qui ont offert leur soutien lors de son récent problème de santé.

Âgée de 65 ans, elle a été hospitalisée début mars après avoir subi un AVC. La superstar de la , Ronaldo, n'a pas tardé à rentrer chez elle et à être à ses côtés dans sa ville natale de Madère, avec le quintuple vainqueur du Ballon d'Or disant à l'époque: "Merci pour tous vos messages de soutien à ma mère. Elle est actuellement dans un état stable et se rétablit à l'hôpital. Ma famille et moi aimerions remercier l'équipe médicale qui s'occupe d'elle et nous demander de bien vouloir nous accorder un peu d'intimité en ce moment."

Dolores a été libérée de l'hôpital Nelio Mendonca de Madère, au grand soulagement de son fils qui reste dans son pays natal pendant une pause forcée en raison de la pandémie coronavirus et de l'interruption du championnat qu'elle a engendré.

Maria Dolores se détend maintenant dans un établissement médical privé. Elle est heureuse de s'être remise sur pied et a profité de l'occasion pour réfléchir à sa «victoire» dans une période difficile.

Dolores a posté sur Instagram: «J'ai la chance d'avoir l'opportunité de vivre, d'aimer ma famille et de les avoir près de moi. Merci à tous pour leur soutien et leur affection. Ces journées ont été difficiles, mais ce sont celles de lutte et de victoire. Maintenant, je suis à la maison, entouré par l'amour de ma famille, ma bonne énergie. Je vais rester ici mais toujours en prenant soin de moi d'abord. Tout ira bien. Vous pensiez que je ne reviendrais pas mais je suis revenu lentement, doucement, calmement et avec la paix dans mon cœur."