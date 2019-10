La Marseillaise applaudie avant France-Turquie

Contrairement à ce qui était redouté, l'hymne français a été applaudi ce lundi au Stade de France avant le match contre la Turquie.

La accueillait la ce lundi pour le compte des éliminatoires de l'Euro. Une rencontre qui se dispute dans un contexte particulier en raison de la situation géopolitique du moment. Il y avait de la tension et on redoutait de fausses notes avant le coup d'envoi. Mais, finalement, cela s'est plutôt bien passé.

S'il y a eu des sifflets à l'entrée des joueurs français à l'échauffement, les hymnes des deux pays ont été parfaitement respectés. Celui de la France a même été applaudi par les fans tricolores, mais aussi par les très nombreux supporters turcs qui ont pris place dans l'enceinte de Stade de France (entre 30000 et 40000). Un avant-match rassurant et qui augure une opposition attrayante et dans une bonne ambiance.