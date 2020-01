La "malédiction" qui peut encore frapper l'OM cette saison

Après avoir enchaîné de belles prestations, l'OM doit vaincre une malédiction statistique cette saison.

Invaincus en depuis leur revers face au PSG (4-0) au mois d’octobre, les joueurs de l’OM se sont "remis en question" comme le confiait Steve Mandanda après le match contre Rennes.

41 - C’est la 3e fois sur les 6 dernières saisons que Marseille compte exactement 41 points après 20 rencontres de – elle avait terminé 4e lors de chacune des 2 fois précédentes. Malédiction ? pic.twitter.com/OmqfGRVGXb — OptaJean (@OptaJean) January 10, 2020

Avec désormais huit points d’avance (mais un match en plus) sur Rennes, Marseille fait un beau dauphin avec comme objectif avoué, le podium et la lucrative qui en découle.

Cependant, et comme le rappelle Opta, lors des six dernières saisons, l'OM a déjà compté 41 unités après 20 rencontres. C’est arrivé à deux reprises : lors des saisons 2014-2015 et 2017-2018. Et à chaque fois, l'OM avait fini à une quatrième place honnie. Les Olympiens tenteront cette fois de vaincre le signe indien.