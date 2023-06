La liste élargie de l'équipe de France féminine pour la Coupe du monde

Ce mardi, Hervé Renard a dévoilé une liste de 26 joueuses qui sera réduite à 23 pour la Coupe du monde 2023.

À partir du 20 juillet, l'équipe de France féminine tentera d'aller le plus loin possible lors de la Coupe du monde 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande. Après une demi-finale en 2011 et deux quarts de finale (2015 et 2019), les Bleues espèrent rejoindre le dernier carré de cette édition et d'aller même encore plus loin.

Henry de retour

Ce mardi, le sélectionneur Hervé Renard a dévoilé une liste de 26 noms qui composent une liste provisoire pour le Mondial et les matches de préparation face à l'Irlande le 6 juillet et l'Australie le 14 juillet. Au rayon des absences, Kheira Hamraoui, Marie-Antoinette Katoto et Delhpine Cascarino ne figurent pas dans cette liste.

On y retrouve cependant les cadres telles qu'Amandine Henry qui effectue son retour, Wendie Renard et Kadidiatou Diani. À noter également la présence de la jeune Lyonnaise Vicki Becho (19 ans) qui fête sa première sélection avec les Bleues.

La liste complète :

Gardiennes : Mylène Chavas, Solène Durang, Pauline Peyraud-Magnin, Constance Picaud.

Défenseures : Selma Bacha, Estelle Cascarino, Elisa de Almeida, Sakina Karchaoui, Maëlle Lakrar, Eve Perisset, Wendie Renard, Aissatou Tounkara.

Milieux : Kenza Dali, Laurina Fazer, Grace Geyoro, Amandine Henry, Oriane Jean-François, Léa Le Garrec, Amel Majri, Sandie Toletti.

Attaquantes : Viviane Asseyi, Vicki becho, Kadidiatou Diani, Eugénie Le Sommer, Clara Mateo, Naomie Feller.