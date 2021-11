La liste des indésirables d’Arsenal est connue

Le club d’Arsenal s’apprête à lancer "l’opération dégraissage" en se séparant de plusieurs éléments de son équipe première. Selon le site Football London, les responsables du club veulent réduire leur effectif et ce sont les joueurs en fin de contrat qui sont les plus susceptibles de bouger en janvier prochain. Alexandre Lacazette en fait partie.

Le départ de Lacazette se précise

L’attaquant français sera libre de parapher un pré-contrat avec l’équipe de son choix dès le début de la nouvelle année civile. C’est ce qu’il compte faire. Son avenir semble se dessiner du côté de l’Atlético Madrid.

Mohamed Elneny, Eddie Nketiah et Sead Kolasinac sont également tous en fin de contrat cet été et la direction des Gunners chercherait dès maintenant à les caser quelque part, dans le but de renflouer ses caisses.

L'article continue ci-dessous

Leno veut quitter Arsenal

Bernd Leno est aussi à même d’aller voir ailleurs après qu’il a été évincé de son poste de numéro 1 par le jeune Aaron Ramsdale.

L'Allemand n'a plus joué en championnat depuis la troisème journée du championnat et il veut vite retrouver du temps de jeu afin d’avoir une chance de disputer la prochaine Coupe du Monde avec sa sélection nationale.

Enfin, Folarin Balogun est un joueur sur lequel Arsenal compte beaucoup pour le futur, mais le staff technique estime qu’une cession temporaire pourrait l’aider dans sa progression. Chose que le sélectionneur des moins de 21 ans, Lee Carsley, avait déjà préconisé cette semaine.