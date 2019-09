La liste des 100 meilleurs joueurs de FIFA 20 : notes, postes et date de sortie

En attendant la révélation des notes, FIFA 20 a dévoilé son Top 100 des meilleurs joueurs avec évidemment les présences de Messi, Ronaldo et Mbappé.

Ce lundi 9 septembre, EA Sports va dévoiler les notes de son jeu tant attendu : FIFA 20. La sortie du jeu est prévue le 27 septembre sur toutes les consoles (PS4, Xbox One, Switch, PC) et en attendant d'en savoir plus sur l'évaluation de Messi, Ronaldo & cie, le prochain opus a révélé la liste des 100 meilleurs joueurs.

La démo du jeu sort ce jeudi 12 septembre afin que les joueurs puissent tester le gameplay avec plusieurs équipes disponibles (PSG, Man City, Dortmund). Avec la perte de la licence de la qui revient à eFootball PES 2020, FIFA proposera le nom de Piemonte Calcio pour la Vieille Dame (*).

Le est bien représenté dans cette liste avec neuf joueurs dont cinq attaquants : Keylor Navas, Marquinhos, Thiago Silva, Marco Verratti, Angel Di Maria, Mauro Icardi, Edinson Cavani, Kylian Mbappé et Neymar.

FIFA 20 : les meilleurs gardiens

Joueur Équipe Pays Poste Alisson Becker G Thibaut Courtois G David De Gea G Gianluigi Donnarumma G Ederson Brésil G Samir Handanovic Inter Slovénie G Hugo Lloris G Keylor Navas PSG G Manuel Neuer G Jan Oblak Slovénie G Wojciech Szczesny Piemonte Calcio* G Marc-Andre ter Stegen Barcelona Allemagne G

FIFA 20 : les meilleurs défenseurs

Joueur Équipe Pays Poste David Alaba Bayern Munich Autriche DG Jordi Alba Barcelone Espagne DG Toby Alderweireld Tottenham Belgique DC Alex Sandro Piemonte Calcio* Brésil DG Leonardo Bonucci Piemonte Calcio* Italie DC Dani Carvajal Real Madrid Espagne DD Giorgio Chiellini Juventus Italie DC Matthijs de Ligt Juventus DC Jose Maria Gimenez Atletico Madrid DC Diego Godin Inter Uruguay DC Mats Hummels Allemagne DC Joshua Kimmich Bayern Munich Allemagne DD Kalidou Koulibaly DC Aymeric Laporte Manchester City France DC Kostas Manolas Naples Grèce DC Marcelo Real Madrid Brésil DG Marquinhos PSG Bresil DC Gerard Pique Barcelone Espagne DC Andrew Robertson Liverpool Écosse DG Sergio Ramos Real Madrid Espagne DC Milan Skriniar Inter Slovaquie DC Niklas Sule Bayern Munich Allemagne DC Thiago Silva PSG Brésil DC Samuel Umtiti Barcelona France DC Virgil van Dijk Liverpool Pays-Bas DC Raphael Varane Real Madrid France DC Jan Vertonghen Tottenham Belgique DC

FIFA 20 : les meilleurs milieux de terrain

Joueur Équipe Pays Poste Allan Naples Brésil MC Bruno Fernandes Sporting CP MOC Casemiro Real Madrid Brésil MDC David Silva Manchester City Espagne MOC Kevin De Bruyne Mancheester City Belgique MOC Frenkie de Jong Barcelone Pays-Bas MC Paulo Dybala Piemonte Calcio Italie MOC Christian Eriksen Tottenham MOC Fabinho Liverpool Brésil MDC Fernandinho Manchester City Brésil MDC Alejandro Gomez MOC Isco Real Madrid Espagne MOC N'Golo Kante France MDC Koke Atletico Madrid Espagne MD Toni Kroos Real Madrid Allemagne MC Blaise Matuidi Piemonte Calcio France MDC Sergej Milinkovic-Savic MC Luka Modric Real Madrid MC Thomas Muller Bayern Munich Allemagne MOC Daniel Parejo Valence Espagne MC Miralem Pjanic Piemonte Calcio Bosnie MC Paul Pogba Manchester United France MC Ivan Rakitic Barcelone Croatie MC Marco Reus Borussia Dortmund Allemagne MOC Rodri Manchester City Espagne MDC James Rodriguez Real Madrid MOC Saul Atletico Madrid Espagne MC Sergio Busquets Barcelone Espagne MDC Thiago Bayern Munich Espagne MC Marco Verratti PSG Italie MC Axel Witsel Borussia Dortmund Belgique MDC Hakim Ziyech Amsterdam MOC

FIFA 20 : les meilleurs attaquants