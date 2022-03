La liste de l’Algérie sans Bounedjah

L’Algérie dispute à la fin de ce mois deux matches importants. En barrages de la Coupe du Monde, les Verts se mesurent au Cameroun dans une double confrontation à couteau (les 25 et 29 mars). Des rendez-vous à ne surtout pas manquer sous peine de voir le Mondial à la maison.

Guedioura et Belfodil font leur retour

Djamel Belmadi, le sélectionneur des Fennecs, a dévoilé ce samedi la liste des éléments sur lesquels il compte pour cette échéance cruciale. Une liste qui comporte plusieurs surprises, et qui ne manquera certainement pas de faire débat de l’autre côté de la Méditerranée.

Après le fiasco à la CAN au Cameroun et la fin de la série d’invincibilité, le technicien algérien a procédé à une petite révolution. Il a choisi notamment d’écarter Baghdad Bounedjah, l’un de ses principaux lieutenants. Ce dernier paye au prix fort sa mauvaise forme actuelle. Il s’est vu préférer Ishak Belfodil du Hertha, lequel effectue son grand retour en sélection.

L'article continue ci-dessous

تصفيات كأس العالم - قطر 2022 🏆

قائمة 24 لاعب للمواجهة المزدوجة أمام منتخب الكاميرون 🇨🇲 لحساب الدور الفاصل من التصفيات المؤهلة لكأس العالم #LesVerts #teamdz #123vivalAlgérie #LesFennecs #WorldCupQatar2022✊🇩🇿 pic.twitter.com/UxrilJ921X — Équipe d'Algérie de football (@LesVerts) March 19, 2022

Benrahma et Belkebla écartés

Parmi les autres joueurs évincés, il y a le Brestois Haris Belkebla et le Hammer Said Benrahma. Adam Ounas est aussi absent, mais pour cause de blessure. Concernant les revenants, on relèvera le come-back du champion d’Afrique 2019, Adlène Guedioura. Agé de 36 ans, ce dernier évolue pourtant en D3 anglaise.

Le Niçois Hichem Boudaoui est aussi de retour après avoir raté la Coupe d’Afrique. Il sera présent au côté de son coéquipier Youcef Atal, convoqué alors qu’il n’a joué qu’une cinquantaine de minutes depuis le tournoi continental. Notons aussi la présence de l’ancien Lyonnais, Rachid Ghezzal.

Pour rappel, l’Algérie n’avait pas participé à la dernière Coupe du Monde en Russie. Dans son groupe qualificatif, elle avait été notamment dépassée par le Cameroun. En match officiel, les Verts ne comptent d’ailleurs aucun succès face aux Lions Indomptables. Une série à laquelle ils vont essayer de mettre fin.