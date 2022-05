La Liga veut attaquer le PSG en justice après la prolongation de Mbappé

La Liga a publié une déclaration au sujet de la décision de Kylian Mbappe de rester au Paris Saint-Germain, la ligue accusant le club de Ligue 1 de "s'attaquer à la stabilité économique du football européen" en convainquant l'attaquant de rester.

Une ouverture de dernière minute du Parc des Princes a permis à Mbappe de rester dans son club actuel, quelques jours seulement après qu'il se soit mis d'accord avec le Real Madrid. L'attaquant devrait recevoir à la fois des récompenses financières importantes - censées correspondre à celles qui lui ont été offertes à Santiago Bernabeu - et une participation informelle et influente dans les choix du club.

Alors que l'on annonçait que la star française resterait dans son pays, la première division espagnole a qualifié la puissance financière du PSG d'aussi néfaste que le projet de Super League - dont Madrid était un membre fondateur avant l'échec du projet.

Qu'a dit La Liga à propos de la prolongation de Mbappe au PSG ?

"La Liga souhaite déclarer que ce type d'accord attaque la stabilité économique du football européen, mettant en danger des centaines de milliers d'emplois et l'intégrité du sport, non seulement dans les compétitions européennes, mais aussi dans les ligues nationales", a confirmé la ligue dans un communiqué samedi.

"Il est scandaleux qu'un club comme le PSG, qui a déclaré la saison dernière des pertes de plus de 220 millions d'euros après avoir accumulé des pertes de plus de 700 millions d'euros les saisons précédentes (tout en déclarant des revenus de sponsoring à l'évaluation douteuse), avec une masse salariale d'environ 650 millions d'euros pour cette saison, puisse conclure un tel accord, alors que les clubs qui pourraient se permettre d'engager le joueur sans voir leur masse salariale compromise, se retrouvent sans pouvoir le signer".

"La Liga déposera une plainte contre le PSG devant l'UEFA, les autorités administratives et fiscales françaises et les autorités de l'Union européenne pour continuer à défendre l'écosystème économique du football européen et sa durabilité."

Qu'a dit La Liga au sujet des enquêtes précédentes ?

La Liga a déjà cherché à imposer des sanctions financières au PSG pour des infractions au Fair Play Financier, et la division a reconnu ces procédures dans sa déclaration, en écrivant : "Dans le passé, La Liga a porté plainte auprès de l'UEFA pour non-respect du fair-play financier par le PSG.

"Ces plaintes ont abouti et l'UEFA a sanctionné le club, tandis que le Tribunal arbitral du sport (TAS), dans une décision bizarre, a annulé les sanctions. La Liga et de nombreuses institutions du football européen avaient l'espoir que le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi, après être entré dans les organes de gestion du football européen tels que le Comité exécutif de l'UEFA et la présidence de l'Association européenne des clubs (ECA), s'abstiendrait de ces pratiques, sachant qu'elles causent de graves dommages.

"Mais c'est le contraire qui s'est produit. Le PSG assume un investissement impossible, vu qu'il a une masse salariale inacceptable et des pertes financières importantes lors des saisons précédentes. Il viole les règles actuelles de l'UEFA et du contrôle économique français.

"Ce comportement démontre une fois de plus que les clubs publics ne respectent pas et ne veulent pas respecter les règles d'un secteur aussi important que le football. Ces règles sont essentielles pour protéger et maintenir des centaines de milliers d'emplois.

"Ce type de comportement mené par Al-Khelaifi, président du PSG, et membre du comité exécutif de l'UEFA et président de l'ECA, met en danger le football européen au même titre que la Super League européenne."