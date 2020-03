La Liga débloque 500 millions pour aider les clubs

Le président de la fédération espagnole de football (RFEF) a annoncé ce mercredi qu'elle allait débloquer 500 millions d'euros.

Les instances espagnoles comptent bien aider le foot ibérique à se relever avec une aide financière conséquente. La fédération espagnole de football (RFEF) a annoncé ce mercredi qu'elle allait débloquer 500 millions d'euros pour venir en aide aux clubs professionnels dans un climat économique anxiogène à cause du coronavirus.

"Nous avons travaillé en direction d'un financement de 500 millions d'euros pour les clubs de première et deuxième division. Ceux qui ont besoin d'entre 15 et 20 millions d'euros maintenant pourront les avoir, et les rembourser en cinq ou six ans", a expliqué Luis Rubiales.

"Nous tendons la main au football professionnel. Nous avons discuté avec les entités financières. Si La (l'organisme qui gère le football professionnel en , ndlr) le veut bien, nous chercherons des solutions. C'est le moment d'unir nos forces. (...) Car si la saison ne se termine pas avant le 30 juin, ce qui est plus que probable désormais, certains clubs ne toucheront pas 100% des revenus de droits TV qui leur étaient destinés", a encore indiqué le président de la RFEF.