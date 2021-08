La légende allemande du Bayern Munich Gerd Müller est décédée

Le Bayern Munich a annoncé que la légende du football Gerd Muller est décédée ce matin à l'âge de 75 ans.

La légende de l'Allemagne et du Bayern Munich Gerd Müller est décédé à l'âge de 75 ans, a confirmé le club de Bundesliga.

L'attaquant vainqueur de la Coupe du monde et du Championnat d'Europe a reçu un diagnostic de maladie d'Alzheimer en 2015 et vivait dans une maison de soins spécialisée.

Les géants de la Bundesliga ont annoncé que l'ancienne star est décédée dimanche et laisse dans le deuil son épouse, Uschi, et sa fille.

"Aujourd'hui, le monde du FC Bayern est immobile. Le club et tous ses fans pleurent la mort de Gerd Müller, décédé dimanche matin à l'âge de 75 ans", peut-on lire sur son site Internet.

"Müller est entré dans l'histoire avec le Bayern et l'équipe nationale d'Allemagne. Il a marqué 566 buts incroyables en 607 matches de compétition pour le Bayern et détient toujours le record du plus grand nombre de buts marqués en Bundesliga avec 365, en plus d'être le meilleur buteur à sept reprises. Il a marqué 68 buts en 62 sélections pour l'équipe nationale."

Le président du Bayern Herbert Hainer a exprimé sa sympathie à la famille de Müller et a promis que la star restera toujours dans les mémoires du club. "Aujourd'hui est un jour triste et sombre pour le FC Bayern et tous ses fans", a-t-il déclaré.

L'article continue ci-dessous

"Gerd Müller était le plus grand attaquant de tous les temps, et une personne et un personnage remarquables du football mondial. Nous sommes tous unis dans un profond deuil avec sa femme Uschi ainsi que sa famille."

"Le FC Bayern ne serait pas le club que nous aimons tous aujourd'hui sans Gerd Müller. Son nom et sa mémoire vivront pour toujours."

Le PDG et ancien gardien de but Oliver Kahn a ajouté : « La nouvelle de la mort de Gerd Müller nous attriste tous profondément. Il est l'une des plus grandes légendes de l'histoire du FC Bayern, ses réalisations sont inégalées à ce jour et feront à jamais partie de la grande histoire du FC Bayern et de tout le football allemand."