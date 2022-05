La Lazio dénonce les propos de Mourinho

La Lazio a critiqué l'entraîneur de la Roma, José Mourinho, dans une déclaration officielle pour le moins surprenante. Les Biancocelesti goutent peu aux sorties médiatiques du Special One, surtout en cette période cruciale de fin de saison.

Les deux clubs de la Cité éternelle sont à égalité avec 59 points après 35 matches de Serie A. Mourinho était furieux après le match nul 0-0 de la Roma contre Bologne hier et lors de sa conférence de presse d'après-match, il a fait une référence sournoise à la Lazio qui s’était imposé contre la Spezia grâce à un but hors-jeu dans le temps additionnel.

Les photos sur les médias sociaux ont suscité le doute sur la validité de la réalisation de Francesco Acerbi en fin de rencontre. Il semblait être en position illicite au moment de conclure. "Une autre chose qui ne change pas depuis 22 ans, c’est que vous pouviez gagner un match avec un but hors-jeu et vous pouvez encore le faire aujourd'hui. Hier, une équipe a gagné un match avec un but qui était hors-jeu", a déclaré Mourinho.

Pour la Lazio, Mourinho se sert d’eux

En réaction, la Lazio a lancé une réponse furieuse et longue, sans toutefois citer nommément Mourinho. "Le fait qu'en 2022, un entraîneur adverse mentionne à plusieurs reprises d'autres clubs et des erreurs présumées de l'arbitre et que, dans le même temps, des journalistes à la foi footballistique avérée s’excitent sur la même question, oubliant leur rôle professionnel et leur impartialité, prouve deux choses", peut-on lire dans le post de la Lazio.

"Que la Lazio est obsessionnellement dans leurs pensées, plus que d'autres objectifs ambitieux et que, comme cela arrive habituellement, ils regardent chez quelqu'un d'autre pour détourner l'attention des manquements ou des incidents incroyables, en leur faveur, qui se sont produits sous le nez de tout le monde".

« Malgré la nécessité de faire évoluer l'image du football italien, certains protagonistes s'obstinent à accuser la VAR et les arbitres et trop souvent, le manque de respect envers les officiels et le manque d'objectivité journalistique ne sont pas assez pris en compte. La Lazio ne peut pas accepter les critiques et croire que les valeurs sont prouvées sur le terrain, pas à la télévision. La Lazio ne sera jamais l'excuse de quelqu'un d'autre ou un bouc émissaire et prendra des mesures dans les cadres appropriés. Le club continue à éviter les commentaires sur les décisions prises sur le terrain, même lorsque des incidents contre nous se produisent », ajoutait le communiqué des Biancocelesti.