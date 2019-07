La Juventus veut vendre Higuain

Les Bianconeri ont confirmé à l'entourage de l'Argentin que Pipita ne faisait plus partie des plans. L'AS Roma est intéressé.

Un petit tour et puis s'en va. Pas conservé par où il était prêté durant la seconde partie de saison, Gonzalo Higuain est de retour à la . Mais l'Argentin ne va pas faire de vieux os du côté de Turin. Non pas que Pipita ne veuille pas rester chez le champion d' en titre, mais malgré l'arrivée de Maurizio Sarri à la tête de la Juventus cet été, lui qui avait été à l'origine de sa venue à Chelsea et son entraîneur lors de sa meilleure saison à , le club turinois ne compte pas sur lui.

En effet, selon les informations de Goal, la Juventus a déjà communiqué sa décision de vouloir se séparer de Gonzalo Higuain à l'entourage de l'Argentin. Les Bianconeri sont actuellement en train de se renforcer sur le mercato estival avec l'arrivée d'Adrien Rabiot, laissé libre par le PSG, tandis que Matthijs De Ligt est annoncé chaque jour un peu plus proche de la Juventus. Mais une fois cette phase terminée, la Juventus va devoir procéder à un dégraissage avec Gonzalo Higuain parmi les joueurs à vendre.

Malgré la relation entre l'Argentin et Maurizio Sarri et malgré la déclaration sur Twitter de son frère Nicola, qui a indiqué que Gonzalo Higuain ne jouerait pour aucun autre club en Italie que la Juventus la saison prochaine, le champion d'Italie en titre a continué sur son idée de se séparer de l'Argentin. Pour rappel, la saison dernière, le club turinois avait d'abord prêté Gonzalo Higuain à l' avec une option d'achat, puis à Chelsea en seconde partie de saison toujours avec une option d'achat.

Higuain pas convaincu par l'AS Rome ?

Et si la Juventus souhaite se séparer de Gonzalo Higuain c'est aussi en raison de son salaire. L'Argentin gagne 7,5 millions d'euros par an. Un contrat lourd d'autant qu'il n'a plus le même rendement que lorsqu'il était arrivé en fanfare en provenance de Naples. Qui plus est, depuis la Juventus a enregistré l'arrivée d'un autre gros salaire, celui de Cristiano Ronaldo et souhaite bien évidemment davantage miser sur le Portugais que sur l'Argentin.

Gonzalo Higuain est donc invité à se trouver une porte de sortie, encore inconnue. L' aimerait attirer l'Argentin. Lors des négociations pour l'échange entre Leonardo Spinazzola et Luca Pellegrini, l'AS Roma avait déjà fait part de son intérêt à la Juventus pour Pipita. Ouvert à la négociation le champion d'Italie en titre a invité le club de la Louve a discuté directement avec le joueur qui pour le moment n'est pas convaincu par le projet.

Il n'y a pas de hâte du côté de la Juventus. La Vecchia Signora a une excellente relation avec l'AS Roma et s'est entièrement mise à la disposition du club de James Pallotta. Bien sûr, si Higuain acceptait de s’installer à Rome, il faudrait étudier la forme du transfert et le montant, mais dans l’ensemble, l’accord ne devrait pas poser de gros problèmes. Pour le moment, la position développée par la Juventus demeure: un départ de Gonzalo Higuain, un départ de Mario Mandzukic. Deux départs pour laisser respirer l'équipe financièrement, deux départs pour préparer l'assaut d'un nouveau joueur offensif.