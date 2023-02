La Juventus va-t-elle résilier le contrat de Paul Pogba ? Un dirigeant du club lève le voile

Des rumeurs d'une résiliation du contrat de Paul Pogba ont éclot ces derniers jours en Italie, mais un dirigeant de la Juve est monté au créneau.

Depuis son retour au club gratuitement l'été dernier, la deuxième période de rêve de Pogba à la Juventus s'est très vite transformée en cauchemar pour toutes les parties concernées. Il n'a pas joué pour la Vieille Dame depuis la pré-saison, les blessures reportant sans cesse ses débuts en match officiel avec les Bianconeri et le laissant indisponible.

"Pogba est une signature à long terme"

Les supporters étant naturellement frustrés, des rumeurs ont fait surface en Italie suggérant que le milieu de terrain français pourrait voir son contrat être résilié par la Juventus. Le directeur du football du club italien, Francesco Calvo, s'est exprimé sur le sujet, insistant sur le fait que Paul Pogba conserve le soutien total du club turinois.

Dans une interview accordée à DAZN, Calvo a déclaré : "Les rumeurs sont des rumeurs, nous les avons entendues mais je les démens catégoriquement. Paul est une signature à long terme : dans la gestion des blessures, il peut y avoir des événements inattendus. Il y a eu un ralentissement, mais il s'entraîne dur tous les jours. Nous avons hâte de le voir confiant sur le terrain pour qu'il donne sa contribution".

Une nouvelle blessure mois grave que prévue

Les blessures, et par conséquent l'inconstance, sont rapidement devenues le résumé du second passage de Pogba à Manchester United après avoir quitté la Juve pour rejoindre les Red Devils pour un montant de près de 100 millions d'euros, alors record mondial, en 2016. Le milieu de terrain français a été constamment ravagé par des problèmes de forme physique et a été autorisé à partir gratuitement l'été dernier, ouvrant la porte à un retour en Italie.

Cependant, Paul Pogba n'a pas eu de chance et s'est blessé au genou en juillet et a été écarté pendant trois mois, lui qui n'avait déjà plus joué en match officiel depuis le mois d'avril. Il était suffisamment en forme pour finalement faire partie du banc lors de la défaite de la Juve à Monza (2-0) le 29 janvier, mais n'a pas réussi à faire ses débuts et a depuis été embourbé dans une autre blessure.

Il semble que la dernière blessure du joueur de 29 ans ne soit pas aussi grave qu'on le craignait, et la Juve aura donc à cœur de faire revenir Pogba sur le terrain le plus rapidement possible, sans causer d'autres problèmes. L'équipe de Massimiliano Allegri est 10e en Serie A avec seulement 26 points après avoir été frappée d'une déduction de 15 points après avoir été reconnue coupable d'irrégularités financières.