La Juventus Turin a tranché pour l'avenir d'Aaron Ramsey

Devenu indésirable à Turin, Aaron Ramsey devrait être poussé vers la sortie cet été.

La Juventus a les idées claires : Aaron Ramsey ne fait plus partie du projet. Néanmoins, parvenir à le vendre ne sera pas forcément une mince affaire, d'abord en raison de son contrat, mais aussi par rapport à ses récentes performances, lesquelles ne donnent pas forcément envie aux éventuels clubs intéressés de tenter de le relancer.

À ce propos, le directeur général Federico Cherubini rencontrera dans les prochains jours l'entourage du trentenaire originaire de Caerphilly. En toile de fond, et il ne pouvait en être autrement, l'hypothèse la plus probable reste un retour en Premier League. Mais avec une destination encore à découvrir...

"À nouveau me sentir bien, et avoir confiance en moi"

Au Royaume-Uni, Aaron Ramsey avait été très à son aise dans les rangs d'Arsenal. Ce qui, à ce jour, ne semble pas être une destination viable pour ce qui serait un retour nostalgique. Bref, il n'y a pas de contacts sur l'axe Turin-Londres. Cependant, le Gallois a le désir de changer d'air, comme en attestent ses dernières déclarations.

"Les deux dernières saisons ont été vraiment difficiles, frustrantes, pas seulement d'un point de vue physique. Il y a eu des facteurs et des changements auxquels je n'étais pas habitué. En équipe nationale, par contre, je suis heureux parce que je sens que je vis dans un groupe qui me suit", a-t-il confié, lui qui dispute l'Euro 2020 avec sa sélection.

"Ils savent ce dont j'ai besoin et aussi ce dont mon corps a besoin. Malheureusement, parfois, les équipes continuent toujours à fonctionner d'une certaine manière, même lorsqu'un joueur aurait besoin de plus d'attention. Maintenant, j'ai les bonnes personnes autour de moi et ensuite je ferai tout pour retourner dans un endroit où je pourrai à nouveau me sentir bien, et avoir confiance en moi", a ensuite ajouté Aaron Ramsey, ouvrant clairement la porte à un départ lors de ce mercato estival. Avis aux intéressés !