La Juventus surveille Ferran Torres de Valence

Les dirigeants bianconeri lorgnent sur le talentueux milieu de terrain de Valence, Ferran Torres.

La envisage une approche pour le jeune prodige de Valence, Ferran Torres (19 ans), mais devrait faire face à une clause de rachat de 100 millions d'euros pour l'attirer à Turin.

Les Bianconeri sont invaincus jusqu'à présent en après une douzaine de matches disputés. Les hommes de Maurizio Sarri avaient une légère avance sur leurs principaux concurrents de l'Inter avant la pause internationale de novembre. Cependant, Goal peut confirmer que la Juve se tourne déjà vers l'avenir et a observé avec attention le très prometteur Torres alors que ce dernier continue sur sa lancée de la saison record de l'an dernier.

Le joueur de 19 ans, qui était un remplaçant non utilisé lors de la victoire de la Copa del Rey des Ché sur le Barça en mai dernier, a déjà effectué autant de titularisations en en 2019-20 que lors de la campagne précédente. Il a vu son temps de jeu augmenter avec l’arrivée du nouvel entraîneur Albert Celades, qui a succédé à Marcelino en septembre, et a rendu toute cette confiance en inscrivant des buts contre Grenade et , lors du dernier match Champions League.

La bonne forme de Torres lui a également valu d'être convoqué par l'équipe espagnole des moins de 21 ans pour sa dernière série de matches. Il a été aligné dans le onze de départ pour la victoire 3-0 de jeudi sur la Macédoine du Nord. Il est peu probable que Valence le laisse partir pour l' pour des miettes vu que le contrat actuel de son sociétaire s'étend jusqu'en juin 2021. La Juventus devra donc être très habile en négociations si elle veut parvenir à ses fins.