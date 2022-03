La Juventus réactive la piste Gabriel Jesus

Sauf revirement de situation inattendu, la Juventus devrait voir partir l’été prochain Paulo Dybala. Les discussions pour une prolongation avec l’attaquant argentin n’ont rien donné, et les deux parties viennent de rompre définitivement les pourparlers. Un information que Goal est en mesure de confirmer.

Afin de remplacer La Joya mais aussi apporter du sang neuf à son secteur offensif, la Juventus de Turin pourrait relancer une vieille piste en attaque. Les Bianconeri solliciteraient Gabriel Jesus, l’attaquant brésilien de Manchester City. L’intérêt envers ce dernier ne date pas d’hier puisqu’ils l’avaient déjà courtisé par le passé.

La Juve disposée à débourser jusqu’à 75M€

Selon le Daily Star, l'attaquant brésilien n’est plus sûr de vouloir poursuivre sa carrière à City. Il n’est pas toujours titulaire sous les ordres de Pep Guardiola et son temps de jeu pourrait encore décliner la saison prochaine si jamais le club anglais venait à enrôler le buteur norvégien Erling Haaland. La Juve pourrait alors en profiter pour séduire le joueur et aussi convaincre City de céder son élément à un an de la fin de son contrat.

Le cador italien estime montant de l'indemnité de transfert ne dépassera pas les 75M€, auquel cas ils seraient donc prêts à miser sur l’ancien joueur de Palmeiras. Ce dernier aurait de quoi être séduit par l’idée de rejoindre la Vieille Dame, surtout s’il a la garantie de se produire régulièrement en vue de la Coupe du Monde au Qatar.