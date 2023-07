La Juventus exclue de l’Europa Conférence League !

L’UEFA a sanctionné la Juventus d’une suspension de Coupe d’Europe la saison prochaine

La Juventus a été officiellement exclue de l'édition 2023-24 de la Conference League et condamnée à payer une amende de 10 millions d'euros pour irrégularités financières. Cela peut atteindre 20 millions d'euros s'ils ne respectent pas les exigences du fair-play financier au cours des trois prochaines années.

La place des Bianconeri dans les tours préliminaires de la Conference League sera occupée par la Fiorentina, huitième du dernier exercice de la Serie A et finaliste malheureux de la dernière C4.

Une exclusion qui arrange la Juventus

« La première chambre de l'ICFC a conclu que la Juventus (ITA) avait violé le cadre réglementaire de l'UEFA et violé l'accord de règlement signé en août 2022. En conséquence, la première chambre de l'ICFC a résilié l'accord de règlement conclu avec le club et a décidé : Exclure la Juventus de la compétition masculine de clubs de l'UEFA 2023/24. Et imposer une contribution financière supplémentaire de 20 millions d'euros au club. De ce montant, 10 millions d'euros sont conditionnels et ne seront appliqués que si les états financiers annuels du club pour les exercices 2023, 2024 et 2025 ne sont pas conformes aux exigences comptables telles que définies à l'annexe G du Règlement de l'UEFA sur l'octroi de licence aux clubs et la viabilité financière. . ».

Pour rappel, la Vieille Dame a perdu 10 points dans le tableau de la Serie A en mai pour avoir gonflé artificiellement les frais de transfert afin d'augmenter les plus-values. Cela les a finalement fait passer de la troisième à la septième place, se qualifiant non pas pour la Ligue des champions ni même pour la Ligue Europa, mais pour la Ligue de conférence.

Compte tenu de la situation, les avocats de la Juve ont travaillé avec l'UEFA pour accepter essentiellement une négociation de plaidoyer, les excluant de la compétition européenne pendant un an. Cela peut effacer l'ardoise et également être considéré comme un moyen de corriger le tir avec l'UEFA après les dégâts opérés à l'époque d'Andrea Agnelli sur le projet de Super League.

La Juventus, sous sa nouvelle direction, a tenu à prendre ses distances autant que possible de cette époque, qui impliquait également de quitter officiellement la Super League le mois dernier, ne laissant que le Real Madrid et Barcelone toujours liés au projet.