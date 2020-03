La Juventus cible le jeune brésilien Kaio Jorge

Kaio Jorge, l'une des étoiles montantes du football brésilien, serait dans le viseur de la Juventus.

La et sa cellule de recrutement continue observer avec attention le développement des plus grandes promesses du football. Son attention s'est portée dernièrement sur Kaio Jorge, le prodige de Santos. Parce que l'attaquant brésilien de 18 ans, très impressionnant pour ses débuts en pro, a tout pour devenir un joueur de grande classe. Et d'autre part, la clause de résiliation de ce dernier ne ment pas: elle est 50 millions d'euros.

Un chiffre qui fait actuellement peur aux clubs courtisans, mais qui au fil du temps pourrait devenir une vraie affaire. Le , par exemple, n'a pas hésité à payer gros pour les pépites auriverde (Rodrygo, Reinier et Vinicius Jr), pour anticiper une compétition plus féroce.

Prévoir c'est gouverner. Le message a été reçu cinq sur cinq par les responsables de la Juventus, prêts à passer à l'offensive si certaines conditions se présentent.

Plus d'équipes

À ce jour, cependant, il semble compliqué que le directeur sportif Fabio Paratici puisse activer cette clause, étant donné que - dans l'immédiat - les priorités sont autres. L'objectif du club est surtout de renforcer le milieu de terrain.