La Juventus aurait pu recruter Haaland

Beppe Marotta, l’ancien directeur général de la Juve, a révélé que le club piémontais a manqué de recruter Erling Haaland par le passé.

Erling Haaland a de fortes chances de quitter le Borussia Dortmund lors de la prochaine intersaison. De nombreux clubs se sont déjà positionnés dans l’espoir de l’accueillir. Il y a des prétendants en Angleterre et en Espagne, mais pas en Italie. La Juventus ne fait donc pas partie des candidats. Pourtant, par le passé, les Bianconeri s’étaient bien intéressés à lui.

Beppe Marotta, l’ex-directeur général du club, a fait savoir vendredi lors du festival de Sport de Trento qu’il y a eu une possibilité il y a quelques années de mettre la main sur le goleador scandinave, mais elle n’a pas été saisie. « L'un de mes plus grands regrets était l'accord avec Haaland. J'étais directeur général de la Juventus et nous avons eu la possibilité de le signer pour deux millions d'euros depuis Molde. Ce n'est pas passé loin », a-t-il confié.

« Aucun club italien ne peut s’offrir Haaland »

Celui qui officie désormais du côté de l’Inter ne voit pas un cador du Calcio signer la star de Dortmund dans un futur proche : "Maintenant, il est impossible de voir Erling Haaland en Serie A. Il n'y a aucune chance pour les clubs italiens le recrutent l'été prochain".

Marotta s’est ensuite exprimé sur les dossiers mercato de son club. Les départs de Lukaku et de Hakimi ont été très mal vécus par les tifosi et il promet qu’il n’y aura pas d’autres cessions d’envergure : « Vlahovic est un grand talent, mais nous n'étions pas en mesure de conclure l'affaire : il était notre deuxième cible derrière Dzeko. Aujourd'hui, grâce aux ventes, nous avons une vision plus optimiste du tableau d'ensemble et nous excluons absolument toute autre vente d'un grand nom ».

Enfin, il a fait indiqué aux supporters qu’il y aurait une bonne nouvelle à annoncer très bientôt au sujet de la star argentine de l’équipe, Lautaro Martinez : « Il représente le présent et l'avenir de notre club. Nous sommes sur le point d'annoncer une prolongation importante le concernant ».