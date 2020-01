La Juve prête Perin au Genoa (Officiel)

La Juventus de Turin vient d’annoncer le prêt de son gardien remplaçant Mattia Perin à la formation du Genoa.

Le gardien international italien Mattia Perin va terminer la saison du côté du . Ce jeudi, la de Turin a confirmé l’avoir cédé en prêt pour une durée de cinq mois.

Perin (27 ans) connait très bien le Genoa puisque c’est le club où il s’est distingué entre 2010 et 2018 et qui lui a permis notamment d’intégrer la Squadra Azzurra. Il va donc tenter de s’y relancer et d’y retrouver de temps de jeu. Dans le Piémont, il était barré depuis l’entame de l’exercice en cours par Wojciech Szczesny et Gianluigi Buffon.

Dernier au classement de la après 18 journées, le s’est activé dès le début du mercato dans l’espoir de sauver sa place parmi l’élite. En plus de Perin, les Rossoblu ont mis la main sur l’international suisse Valon Behrmai. L’ex-laziale débarque en provenance de Sion.