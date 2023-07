La Juve abandonne le projet Super League !

Après des semaines de spéculation, la Juventus a annoncé qu'elle se retirait de la Super Ligue européenne.

Les géants italiens, ainsi que le FC Barcelone et le Real Madrid, ont maintenu le projet en vie au cours des deux dernières années lorsque la proposition initiale a échoué après que neuf des douze membres fondateurs se sont retirés à la suite d'une vive réaction.

La Juventus a maintenant décidé de faire de même en guise de geste de bonne volonté à l'égard de l'UEFA, en renonçant notamment à sa place dans l'Europa Conference League de la saison prochaine. La Juventus a publié une déclaration à ce sujet.

"Il est fait référence à notre précédente communication datée du 6 juin 2023, en vertu de laquelle la Juventus a annoncé le début d'une période de discussions avec le Real Madrid et le FC Barcelone, clubs n'ayant pas jusqu'à présent annoncé leur intention de sortir du projet de Super League, en ce qui concerne la décision proposée par la Juventus de sortir dudit projet.

"À la suite de ces discussions, et compte tenu des divergences existantes sur l'interprétation des clauses contractuelles applicables au projet de Super League, la Juventus confirme qu'elle a entamé la procédure de sortie de ce projet, mais elle reconnaît également que, conformément aux clauses contractuelles applicables, sa sortie ne sera achevée et effective que si elle est préalablement autorisée par le Real Madrid, le FC Barcelone et les autres clubs impliqués dans le projet de Super League."

Barcelone et le Real Madrid restent donc les seuls membres de la Super League. Cette nouvelle pourrait signifier la fin du projet, qui a montré des signes de relance au début de l'année.