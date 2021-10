La justice espagnole ordonne l’emprisonnement de Lucas Hernandez

Selon AS, la justice espagnole a ordonné l’emprisonnement de Lucas Hernandez pour des faits remontant à 2017 et 2018.

Le joueur n'a pas respecté sa mesure d’éloignement

À l’époque, le récent vainqueur de la Ligue des Nations et sa compagne avaient été condamnés à 31 jours de travaux d’intérêt général chacun et à six mois d’éloignement mutuel pour une rixe conjugale à leur domicile.

L’ancien joueur de l’Atlético de Madrid, n’ayant pas respecté cette mesure d’éloignement, avait ensuite vu le parquet espagnol réclamer une peine d’un an d’emprisonnement à son encontre en 2018. Selon AS, il a ainsi reçu une assignation à comparaitre le 14 septembre dernier.

Hernandez pourra "intégrer la prison de son choix"

Dans cette assignation à comparaitre, il est demandé à Lucas Hernandez de se présenter physiquement en Espagne pour faire face à la justice et "intégrer la prison de son choix, dans un délai de dix jours". Mais le polyvalent défenseur pourrait ne passer qu'un petit moment en prison, voire ne pas y aller du tout.

"Selon le cadre juridique actuel, dans le cadre d'une procédure pénale, dès lors que les tribunaux refusent une mesure alternative à l'emprisonnement, la personne condamnée est envoyée en prison et, si l'appel est maintenu, elle est libérée", détaille AS, confirmant ainsi qu’Hernandez pourrait finalement éviter la prison. L'appel de ses avocats est en cours d'étude, et une réponse définitive sera apportée le 19 octobre.