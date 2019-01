La Guinée accepte d'accueillir la CAN 2025

La Guinée a donné une réponse favorable pour l'organisation de la CAN en 2025.

Alors qu'elle devait initialement accueillir la CAN 2023, la Guinée organisera finalement celle de 2025. La CAF en avait décidé ainsi pour permettre au Cameroun d'être le hôte du tournoi de 2023. Par glissement de calendrier, la Guinée a donc vu ses projets retardés de deux ans. Une contrainte qu'elle a acceptée.

"Je me réjouis de l'acceptation du décalage de l'organisation de la CAN en Guinée pour 2025 et je suis fier que le président de la république de Guinée Alpha Condé ait lui-même accepté le décalage", s'est félicité ce lundi Ahmad Ahmad, le président de la CAF.

À noter que la Guinée, pays de 11 millions d'habitants et dont la sélection (le Sily National) a été quart de finaliste du tournoi continental quatre fois depuis 2004, n'a jamais organisé la CAN dans son histoire. Il s'agira donc d'une première pour elle dans six ans.

La Cote d'Ivoire accueillera l'édition 2021 de la CAN, le Cameroun en 2023 et la Guinée. Il reste à savoir qui sera organisateur de cette compétition en 2019. Cette question sera débattue par le Comité exécutif de la CAN lors d'une réunion le 8 janvier prochain à Dakar.