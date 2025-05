La grosse mise au point de Luis Enrique sur Mbappé : "Il est..."

Luis Enrique insiste sur le fait que le PSG était aussi une « vraie équipe » avec Kylian Mbappé

Luis Enrique insiste sur le fait que le Paris Saint-Germain a joué comme une « vraie équipe » lorsque Kylian Mbappé était dans l'effectif, mais admet qu'ils sont plus efficaces aujourd'hui.

Mbappé était la star incontestée du PSG après le départ de Lionel Messi pour l'Inter Miami et le transfert de Neymar à Al-Hilal, mais le club français a progressé depuis son transfert gratuit au Real Madrid l'été dernier. Forts de leur victoire en Ligue 1 avec 19 points d'avance, ils pourraient réaliser un triplé européen et national lors de leurs prochaines finales de Ligue des champions et de Coupe de France.

L'entraîneur espagnol se réjouit que ses joueurs aient partagé les buts et les passes décisives en l'absence de Mbappé cette saison, soulignant les changements qu'il a apportés pour faire d'eux des prétendants au titre en Ligue des champions.

L'entraîneur du PSG a déclaré mercredi en conférence de presse : « Nous avons marqué plus de buts que la saison dernière et délivré plus de passes décisives. Nos statistiques sont exceptionnelles. Pour y parvenir, nos joueurs doivent transmettre le ballon à celui qui est le mieux placé. De nombreux joueurs ont marqué ou délivré des passes décisives, et je suis très heureux de ne pas dépendre d'un seul joueur. »

« L'année dernière aussi, nous étions une vraie équipe. J'avais dit que nous parviendrions à l'améliorer. Des joueurs sont arrivés, et les chiffres montrent que l'équipe est meilleure. Mais nous étions une équipe l'année dernière, sans aucun doute. N'oublions pas que nous avons aussi disputé une demi-finale de Ligue des champions. »

Il a ajouté : « J'ai été ravi de ce que j'ai vu, de ce que nous avons tenté. Les joueurs ont été critiqués et ont explosé. Il a fallu surmonter tout cela. Nous avons disputé des matchs de très haut niveau en Ligue des champions et nous les avons perdus, comme contre l'Atlético de Madrid et Liverpool. Le changement s'est produit lorsque nous avons débloqué la situation en termes d'efficacité. Certains joueurs ont réussi à se placer mieux dans la surface. Nous sommes passés de statistiques lamentables à l'élite européenne. » C'est la même version de l'équipe, mais avec de l'efficacité.

Mbappé a manqué trois trophées lors de sa première saison à Madrid, mais l'international français est en passe de devancer Robert Lewandowski pour le titre de meilleur buteur de la Liga avec 29 buts avant le dernier match de la saison.

Avant d'affronter l'Inter en finale de la Ligue des champions le 31 mai, le PSG visera un doublé national en affrontant Reims en finale de la Coupe de France samedi.