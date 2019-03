LA Galaxy dévoile la statue de David Beckham avant le début de la saison 2019

La légende du club a eu droit à une statue à l'extérieur du stade de Los Angeles Galaxy avant le début de la saison 2019 de MLS.

D'autres stars mondiales telles que Thierry Henry, Steven Gerrard, Didier Drogba et Zlatan Ibrahimovic ont suivi, mais Beckham sera toujours considéré comme un pionnier dans la transition vers la MLS.



"Mon engagement dans ce club, dans cette ligue, dans ce pays, a toujours été beaucoup plus grand que sur le terrain", a déclaré Beckham lors de la cérémonie de dévoilement de sa statue.



"Je voulais développer cette ligue. Je voulais jouer un petit rôle dans la croissance de cette ligue et amener les joueurs et les clubs et rendre cette ligue plus performante et plus grande qu'elle ne l'était déjà."

Cette statue, considérée comme la première du genre pour un joueur de la MLS, n’est que la dernière marque qu’il a laissée dans la ligue, mais elle ne sera pas la dernière.



Beckham fait partie du groupe de propriété qui a amené la MLS à Miami. L'Inter Miami CF devrait commencer à jouer en 2020.



Julie et Omri Amrany, les sculpteurs de la statue, ont déjà réalisé des statues similaires pour des stars du sport américain, avec notamment les réalisations pour les stars de la NBA Michael Jordan à Chicago et Kareem Abdul-Jabbar à Los Angeles.