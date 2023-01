La future destination de Houssem Aouar est connue

Le milieu international français Houssem Aouar va bientôt changer de clubs et de championnat.

Houssem Aouar est en passe de mettre fin à son séjour à l’Olympique Lyonnais. Ce qui était pressenti depuis quelques jours est en passe de se concrétiser. Le milieu offensif va quitter les Gones pour rejoindre une nouvelle formation.

Direction l’Italie pour Aouar

D’après Radio Radio, un pré-accord a été conclu entre l’international français (1 cape) et le club italien de l’AS Roma. Il s'engager avec les Gialorossi l’été prochain dans le cadre d’un transfert libre vu qu’il sera alors en fin de contrat avec Lyon.

Dans la cité éternelle, le joueur d’origine algérienne (24 ans) va pouvoir donner un nouvel élan à sa carrière. Il pourra aussi jouer sous les ordres d’un des meilleurs coaches du monde, José Mourinho. Espérons pour lui qu’il y laisse une meilleure trace que le dernier produit de l’OL passé par la Louve, en l’occurrence Clément Grenier.

Pour rappel, Aouar avait été écarté de l’équipe première de l’OL durant plusieurs mois en début de saison. Ce n’est qu’avec l’arrivée de Laurent Blanc aux commandes de l'équipe première qu’il a pu recouvrir du temps de jeu. Depuis, il a enchainé 6 matches, dont 5 comme titulaire pour un temps de jeu global de 334 minutes.

Aouar est un pur produit de Lyon. Il évolue en équipe première depuis 2016 et totalise 221 rencontres et 41 réalisations. Lors de la saison 2019/2020, il avait été le grand artisan de la qualification des Rhodaniens pour le Final Four de la Ligue des Champions.