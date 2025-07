La folle révélation de Blaise Matuidi sur Cristiano Ronaldo

Matuidi balance une anecdote sur Ronaldo qui en dit long sur le mythe. Même à 2h du matin, CR7 n’éteint jamais le moteur.

Entre 2018 et 2020, Blaise Matuidi a croisé la route de Cristiano Ronaldo à la Juventus. Deux ans aux côtés d’un homme qui a marqué bien plus que des buts. Si ses 101 réalisations en 134 matchs avec la Vieille Dame parlent d’elles-mêmes, l’ancien international tricolore garde surtout en mémoire un épisode qui résume toute la mentalité de CR7.

Une obsession du travail à toute heure

Dans une interview pour Tutto Sport, Blaise Matuidi est revenu sur une scène nocturne qui l’a bluffé :

« Cristiano était un professionnel impressionnant, obsédé par le travail. Un soir, on est rentrés à Continassa (le centre d’entraînement de la Juve, ndlr) à 2h du matin après un match de championnat pour récupérer les voitures… On était épuisés, mais il est allé voir Benatia et l’a convaincu de l’accompagner à la salle de sport pour une séance de récupération. Je le prenais pour un fou. Ronaldo était comme ça : il ne s’arrêtait jamais. C’est le secret de son succès et pourquoi il parvient encore à faire la différence aujourd’hui », confie-t-il.

Ronaldo, même au milieu de la nuit, continue d’illustrer ce qui fait sa légende. Ce moment improbable n’étonnera pas ceux qui connaissent son éthique de travail. Si le Portugal peut encore compter sur lui aujourd’hui, ce n’est pas un hasard. Matuidi, témoin direct de ce niveau d’exigence hors normes, a parfaitement résumé ce que beaucoup soupçonnaient déjà : Cristiano Ronaldo ne dort jamais sur ses lauriers.