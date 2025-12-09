La Fiorentina implore la police après le craquage complet des supporters

Cette situation alarmante a éclaté suite à la dernière défaite du club, qui le laisse lanterne rouge de Serie A et toujours sans victoire cette saison, aggravant ainsi la crise en Toscane.

La défaite 3-1 de la Fiorentina face à Sassuolo a marqué l'un des moments les plus sombres de la saison 2025-2026 de Serie A. La Viola se retrouve en dernière position du classement après 14 matchs sans victoire et les tensions sont à leur comble parmi les supporters frustrés. Dans les heures qui ont suivi le résultat à Reggio Emilia, plusieurs joueurs et membres du staff ont signalé avoir reçu des menaces, ce qui a exacerbé les inquiétudes au sein du club et contraint les dirigeants à réagir immédiatement. Alors que l'équipe connaît son pire début de saison de l'histoire, la colère grandissante de certains supporters a atteint un niveau alarmant, poussant la Fiorentina à intervenir rapidement.

Le club a réagi en renforçant ses protocoles de sécurité et en contactant les autorités locales afin de garantir la protection des joueurs et de leurs familles. La Fiorentina a également contacté directement toutes les personnes concernées, leur assurant un soutien immédiat pendant que les enquêtes sur les menaces étaient ouvertes. Cet incident illustre la pression intense qui pèse sur l'équipe, déjà confrontée à une crise sportive grandissante qui s'est muée en une crise institutionnelle plus profonde.

La Fiorentina publie un communiqué crucial condamnant le comportement des supporters.

Dans un communiqué officiel, le club a déclaré : « L'ACF Fiorentina exprime sa pleine solidarité avec les joueurs et leurs familles suite aux menaces inacceptables et honteuses reçues dans les heures qui ont suivi la défaite à Reggio Emilia contre Sassuolo.

Ce type de comportement n'a pas sa place dans le football, ni dans aucune partie de notre société. »

Le Club a immédiatement contacté ses membres et les autorités compétentes afin de garantir la mise en œuvre de toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et le bien-être des joueurs, des membres du personnel, de leurs proches et des familles touchées.

L'ACF Fiorentina, tout en remerciant les nombreux supporters qui ont déjà manifesté leur affection et leur soutien suite à ces événements malheureux, réaffirme qu'il n'y aura jamais de place pour l'intimidation, la haine ou la violence.

Notre engagement à protéger nos joueurs et leurs familles demeure absolu.