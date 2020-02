La FIFA va limiter les prêts de joueurs

Réunie ce jeudi, la commission des parties prenantes de la FIFA a décidé de réduire le nombre de prêts autorisés. Cette décision sera soumise à l'approbation de la commission du statut du joueur et du Conseil de la FIFA cet été pour entrer en vigueur dès la saison prochaine pour ce qui estdes prêts internationaux.

Ces derniers seront en effet limités à huit par club pour les joueurs âgés de plus de ans. Une limite qui descendra à six joueurs en 2022-2023 - dont trois maximum entre les mêmes clubs. Pour les prêts à l'échelle nationale, les clubs ont un délai de trois ans pour appliquer cette nouvele réglementation.

Football stakeholders agree further steps in the reform of the transfer system

