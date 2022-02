La FIFA prend des mesures contre la Russie

La Fifa a ordonné à la Russie de disputer ses prochains matches sans son drapeau, son hymne et en tant qu'Union de football de Russie en territoire neutre, suite à l'invasion de l'Ukraine. Le président russe Vladimir Poutine a lancé jeudi cette attaque militaire, suscitant la sidération et l’effroi du monde entier.

Plusieurs nations ont annoncé qu'elles refuseraient de jouer contre la Russie, notamment l'Angleterre, ainsi que la Pologne, la République tchèque et la Suède.

Les barrages de la Coupe du monde verraient la Russie affronter la Pologne, puis la République tchèque ou la Suède en cas de victoire, et devraient se jouer en mars.

La FIFA envisage des sanctions encore plus sévères

La Fifa a déclaré que des discussions auront lieu avec d'autres organisations sportives pour savoir si la Russie doit être exclue des compétitions. "La Fifa souhaite réitérer sa condamnation de l'usage de la force par la Russie dans son invasion de l'Ukraine", a déclaré l'instance dirigeante du football mondial dans un communiqué dimanche.

"La violence n'est jamais une solution et la Fifa exprime sa plus profonde solidarité à toutes les personnes affectées par ce qui se passe en Ukraine. La Fifa poursuivra son dialogue en cours avec le Comité international olympique, l'Uefa et d'autres organisations sportives pour déterminer les mesures ou sanctions supplémentaires, y compris une exclusion potentielle des compétitions, qui seront appliquées dans un avenir proche si la situation ne s'améliore pas rapidement".

« Les pensées de la Fifa restent avec toutes les personnes affectées par cette situation choquante et inquiétante », a conclu la note.

Plus tôt ce dimanche, la fédération anglaise a annoncé que l'Angleterre ne jouerait aucun match international contre la Russie, à quelque niveau que ce soit, suite à l'invasion de l'Ukraine.

A noter que la Pologne a pris acte de la décision de la FIFA, et elle a fait savoir qu’elle ne satisfaisait pas. Le président de la fédération polonaise continue d’assurer que sa sélection ne défiera la Russie, que celle-ci joue sous ses couleurs ou pas.