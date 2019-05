La FIFA abandonne l'idée d'un Mondial 2022 avec 48 équipes

Pour des raisons logistiques et politiques, la FIFA a décidé de mettre aux oubliettes son projet d'étendre le Mondial 2022 à 48 équipes.

Pour voir la Coupe du Monde se disputer avec 48 sélections et non 32, il va falloir encore patienter. Adoptée pour l'édition 2026 en Amérique du Nord, cette réforme avait aussi été envisagée dernièrement pour le tournoi de 2022 au . Gianni Infantino et ses disciples ont étudié la "faisabilité" de ce changement de format pour la prochaine édition de la compétition phare de la planète. Finalement, ils en sont arrivés à la conclusion que ce n'était pas réalisable.

Selon The Times, après avoir longuemement réfléchi à la question, la FIFA vient d'abandonner ce projet. Elle a décidé de maintenir le Mondial qatari avec 32 sélections, en suivant le système de qualification et la répartition actuels.

D'après la source anglaise, ce qui a contraint les instances internationales à faire machine arrière c'est les différents obstacles géopolitiques qui seraient susceptibles de se présenter dans ce cas de figure. Le Qatar étant une petite nation en terme de taille, il lui aurait été impossible d'accueillir autant de matches en un laps de temps aussi court (80 au lieu de 64). L'idée première était de délocaliser certaines rencontres chez des voisins du Golfe. Or, la situation dans la région est compliquée avec beaucoup de tension et seul le Koweït, avec ses moyens limités, aurait pu assurer le "dépannage".

L'annonce sera faite le 5 juin

C'est le 5 juin prochain à l'occasion du congrès de la FIFA que Gianni Infantino devrait annoncer que la Coupe du Monde 2022 se jouera sous son format traditionnel, au grand dam des petites nations qui espéraient une extension afin d'avoir plus de chances pour se qualifier.

A noter que les éliminatoires pour le Mondial qatari débuteront les 6 juin prochain avec la tenue du premier tour qualificatif en Asie. Les douze équipes les moins bien classées du continent par la FIFA s'affronteront en matchs à élimination directe par paire de matchs aller-retour afin de ramener le nombre d'équipes participantes au deuxième tour à 40.