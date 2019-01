Coupe du Monde 2022 : La possibilité d'un tournoi à 48 "étudiée"

Gianni Infantino, le président de la FIFA, s'est exprimé sur la possibilité d'élargir la Coupe du Monde à 48 équipes.

"On pense qu'élargir à 48 équipes le nombre de participants au Mondial 2026 est une bonne décision, et on étudie la possibilité de le faire dès 2022, a-t-il expliqué. Les Qataris se sont montrés très ouverts à l'idée d'étudier cette question. La majorité des fédérations souhaiteraient que cela se fasse. Mais il faut voir si c'est possible niveau organisation."

Lors d'une conférence de presse à l'issue du sommet exécutif de la FIFA à Marrakech, le président de la Fédération, Gianni Infantino, s'est exprimé quant au format du tournoi, qui verra la France défendre son titre gagné en Russie.

Aucune décision ne devrait être prise avant le mois de mars, le temps d'étudier la faisabilité d'un tel élargissement. Une décision qui aura forcément des conséquences sur l'organisation de la compétition, déjà déplacée en hiver et organisée sur seulement 28 jours, au lieu de 31 habituellement.

"Bien sûr que ça va être difficile d'organiser une Coupe du monde à 48 équipes seulement au Qatar. L'idée serait d'organiser quelques matches dans des pays limitrophes", a reconnu Infantino. Une option qui ne sera pas évidente à mettre en place, au vu notamment de la situation diplomatique tendue entre le Qatar et ses voisins, à commencer par l'Arabie Saoudite. "Vous connaissez la situation dans le Golfe. Après, nous sommes dans le foot et pas dans la politique. Nous pouvons voir ce qu'on peut obtenir", a-t-il conclu.