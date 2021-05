La femme d'un joueur DÉZINGUE Tuchel

La défaite en finale de FA Cip n'est pas le seul souci de Thomas Tuchel en ce moment...

En lieu et place de Tammy Abraham, meilleur buteur de Chelsea cette saison, c'est Timo Werner qui a été aligné à la pointe de l'attaque des Blues ce samedi, à Wembley, pour une finale finalement perdue face à Leicester (1-0) et pù l'attaquant allemand s'est montré assez peu précis, comme à son habitude, notamment en première mi-temps.

Leah Monroe, la petite amie d'un Tammy Abraham plus placardisé que jamais par Thomas Tuchel, a publié samedi une story, depuis supprimée, pour se plaindre de l'absence de l'attaquant anglais sur la feuille de match pour cette finale de FA Cup face aux Foxes.

"Comment diable prenez-vous la décision de laisser votre meilleur buteur en dehors de l'équipe pour une finale? La même personne qui a en plus marqué des buts pour se qualifier dans cette compétition? Cela n'a aucun sens pour moi", a tonné la compagne du buteur.

Tammy Abraham avait en effetoffert la qualification à Chelsea pour les quarts de finale en marquant le seul but de la partie face à Barnsley (1-0), le 11 février dernier, peu après l'arrivée de Tuchel.

Il s'agissait au passage de son dernier but avec Chelsea. "Même pas sur le banc? Cela doit être une blague", a encore asséné la petite amie du joueur.

"Il n'y a aucune équipe qui ne perd jamais dans le sport. Il s'agit de revenir et de rebondir, de montrer sa mentalité et de penser à mardi. Nous avons raté un trophée et nous avons deux finales contre Leicester et Villa, puis une autre finale", avait indiqué Tuchel samedi, au terme du match.

"Je nous ai senti trop agités, je pense que ça pourrait être quelque chose à voir avec notre âge. Hakim (Ziyech) et Timo (Werner) ne sont pas si jeunes mais nous pourrions nous améliorer", a ajouté l’Allemand.