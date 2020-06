La fédération italienne opte pour les playoffs en cas de nouvelle interruption

Le plan B pour la Serie A comprend des playoffs et playouts si arrêt il y a avant le 10 juillet. Autrement, on laissera l'algorithme décider.

La décision du Conseil fédéral sur le plan B à adopter pour la était attendue aujourd'hui dans le cas où il faudrait faire face à une nouvelle interruption, une mesure qui deviendrait inévitable si la situation empirait avec d'autres cas de positivité parmi les joueurs et les membres du personnel technique. Au final, et comme le rapportait ``Sky Sport '', l'option des playoffs et playout a été choisie. Tout cela ne sera cependant pris en considération que si l'arrêt devait être décrété avant une certaine date, à savoir le 10 juillet.

Sinon, ce sera l'algorithme voulu par le président de la FIGC, Gabriele Gravina, qui sera choisi pour établir les verdicts (Scudetto mis à part). Une alternative qui a tant fait débat ces derniers jours.

Dans le même temps, le Conseil fédéral a également décrété la promotion en Serie B de Monza, Vicence et Reggina, les trois équipes leader de leurs groupes respectifs de Serie C au moment de la suspension.

La troisième division débutera directement avec les matches de barrage, tandis qu'en Serie D les derniers classés de chaque groupe descendront (Gozzano, Rimini et Rieti). Enfin, il y a des matches d'appui «volontaires» entre les équipes en mesure de postuler pour la quatrième équipe place donnant accès à la Serie B et les éliminatoires seront basées sur l'algorithme.

Pas de redémarrage, en revanche, pour le football féminin. Le championnat est définitivement arrêté.