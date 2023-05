La drôle de réponse de Neymar concernant son avenir

De passage à Monaco ce week-end, Neymar s'est montré assez mystérieux concernant son futur avec le PSG.

Absent du déplacement à Strasbourg lors duquel le Paris Saint-Germain a célébré son onzième titre de champion de France, Neymar a encore une nouvelle fois créé la polémique. Ce dimanche, l'international brésilien était en effet présent au Grand Prix de Formule 1 de Monaco, où il a déclaré soutenir son ami Lewis Hamilton. Forcément exposé, le numéro 10 parisien n'a pas pu échapper aux questions des journalistes présents sur place, et bien sûr, celles concernant son avenir.

Neymar ironise sur son avenir

Sous contrat jusqu'en 2025, le joueur de 31 ans ne fait plus vraiment l'unanimité du côté de la direction parisienne. Les blessures récurrentes de l'ancien Barcelonais commencent à poser problème et le club de la capitale serait bien heureux de s'en débarrasser, et les prétendants ne manquent pas. Et s'il n'envisageait pas forcément un départ, il pourrait finalement se laisser tenter, notamment après les chants des supporters devant son domicile.

Mais à Monaco, le joueur Auriverde n'a pas donné d'indication sur un probable départ, alors qu'un journaliste lui demandait sa préférence entre Chelsea, Manchester United et Manchester City, qui pourraient être intéressés par sa situation. "Aujourd'hui, je suis ici à Monaco. Après, je rentrerai chez moi", a-t-il simplement ironisé.