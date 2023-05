PSG : Neymar, l'écart de trop ?

Absent du déplacement à Strasbourg pour célébrer le titre, le Brésilien a été aperçu à Monaco ce dimanche.

"Neymar a des problèmes pour se déplacer, mais il était présent sur la dernière séance d'entraînement, dans le vestiaire, ne faites pas de conclusion sur le fait que Ney ne soit pas là. Ney a été omniprésent, il a été d'un niveau incroyable sur la première partie de saison", déclarait Christophe Galtier après le match nul contre Strasbourg sacrant le PSG en tant que champion de France.

Un voyage qui passe mal

Une justification qui a pris du plomb dans l'aile, moins de 24 heures après cette sortie médiatique. En effet, si Neymar n'a pas fait le déplacement à Strasbourg en compagnie de ses coéquipiers pour le très probable match du sacre, qui s'est avéré finalement bel et bien la rencontre du onzième sacre de l'histoire du PSG, il s'est rendu à Monaco ce dimanche.

En effet, le Brésilien a été aperçu lors du Grand-Prix de Formule 1 se déroulant à Monaco. Un déplacement qui fait beaucoup jaser. D'après les informations de L'Equipe, dans l'entourage de Christophe Galtier, on tentait de dédramatiser ce déplacement de Neymar en Principauté, mais le quotidien avance qu'en interne, c'est mal passé.

La discorde règne entre le PSG et Neymar

Après avoir sorti les griffes suite au déplacement de Lionel Messi en Arabie Saoudite, le PSG serait désormais plus attentif à ce type d'escapades d'après L'Equipe. Ce voyage à Monaco serait vécu comme une nouvelle provocation de la part du Brésilien, qui était parti à Barcelone fêter le titre du club catalan il y a quelques semaines.

De son côté, Neymar et son clan n'ont pas souhaité communiquer et encore moins épiloguer après ce voyage à Monaco. La volonté du Paris Saint-Germain de se séparer du Brésilien l'été prochain pousserait ce dernier encore plus à faire ce qu'il souhaite ce dernier ne voulant pas rendre de compte au club de la capitale.

Une chose est sûre, cette sortie de Neymar risque de faire couler beaucoup d'encre dans les prochains jours. Le Brésilien est écarté des terrains depuis plusieurs semaines et ne rejouera plus cette saison avec le club de la capitale en raison de sa blessure. Annoncé en Premier League, le Brésilien fera son retour à la compétition à la rentrée, à Paris ou ailleurs.