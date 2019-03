La direction du Bayern Munich promet un gros mercato l'été prochain : une enveloppe de 200 millions d'euros ?

Le président du conseil de surveillance des Bavarois a laissé entendre que le Bayern pourrait réaliser son plus gros mercato l'été prochain.

Uli Hoeness, qui occupe le poste de président du conseil de surveillance du a déclaré que le club pourrait se montrer beaucoup plus dépensier qu'à l'ordinaire lors du prochain mercato estival. "Nous sommes en train de rajeunir notre équipe. Il s'agira du programme d'investissement le plus important jamais réalisé par le FC Bayern" , a-t-il déclaré ce mardi.

Le Bayern qui sera à la recherche de renforts, lui qui n'a plus gagné la depuis 2013 et le fameux triplé réalisé sous les ordres de Jupp Heynckes. Les Munichois sont d'ores et déjà éliminné de la compétition cette saison, après avoir été battus par dès les huitièmes de finale (0-0, 1-3). Ils sont également au coude à coude avec le pour le titre de champion d' à 8 journées de la fin (égalité de points mais meilleure différence de buts) et le spectre d'une saison blanche n'est pas totalement écarté - ils sont également qualifiés pour les quarts de finale de la où ils affronteront Heidenheim (deuxième division).

Les Bavarois sont dans cette logique d'entamer un nouveau cycle depuis l'été dernier et l'arrivée de l'entraîneur croate Niko Kovac, venu pour aider le groupe à se régénérer. Plusieurs joueurs au club depuis longtemps devraient quitter le club à l'issue de la saison, à commencer par Franck Ribéry et Arjen Robben, qui arriveront en fin de contrat. Plusieurs jeunes comme Serge Gnabry ou Kingsley Coman ont déjà commencé à s'imposer dans le secteur offensif, mais des renforts devraient arriver en vue de la saison prochaine.

Hudson-Odoi et Lucas Hernandez toujours suivis

Plusieurs rumeurs ont circulé lors du dernier mercato hivernal, des joueurs qui devraient de nouveau être sur les tablettes du sextuple champion d'Allemagne en titre l'été prochain. Si l'arrivée de Benjamin Pavard en provenance de pour 35 millions d'euros est déjà actée, des joueurs comme l'ailier de Callum Hudson-Odoi, ou le défenseur de l'Atlético Lucas Hernandez ont déjà été cités avec insistance.

Selon Bild , l'enveloppe disponible pour les transferts pourrait s'élever au total à 200 millions, soit bien plus que le mercato le plus dispendieux de l'histoire du club en 2017 avec les arrivées de Kingsley Coman, Niklas Süle, Sandro Wagner, James Rodriguez (prêt payant), Serge Gnabry et Corentin Tolisso, transfert record du club pour 41,5 millions d'euros.