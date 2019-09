La deuxième jeunesse de Benzema au Real Madrid

Les chiffres le montrent : Karim Benzema vit une deuxième jeunesse au Real Madrid.

Non seulement il a retrouvé son meilleur niveau, mais il le fait quand beaucoup d'observateurs l'en croyaient incapable cette saison.

VIDEO - Benzema, un doublé en l'espace de six minutes

Benzema porte le sur ses épaules depuis un moment maintenant que sa condition physique le laisse travailler, puisqu'il a été capable de disputer 59 des 61 derniers matches de championnat, ce qui signifie qu'il a disputé 97% des matchs de La du Real depuis la fin janvier 2018. Cette récente série l'a vu mettre ses fameux problèmes physiques derrière lui, passant à 54 matches de championnat consécutifs.

Un record qui s'est brièvement terminé par une blessure musculaire à la fin de la saison dernière. Benzema a d'ailleurs cumulé 100 matchs lors de ses deux dernières saisons. Pas même une fracture au doigt au début de l'année ne l'a ralenti. Six jours après sa blessure, il était de retour et c'est l'une des raisons pour lesquelles il joue encore avec un bandage à la main neuf mois plus tard. Le N° 9 n'a même pas envisagé de subir une intervention chirurgicale et s'est uniquement concentré à aider l'équipe pendant une période difficile.

À la fin de la saison 2018-2019, Benzema avait inscrit 30 buts, de quoi tenir les comparaisons avec la contribution de Cristiano Ronaldo. Le Français aura 32 ans en décembre, mais il est aussi important que jamais pour Zinédine Zidane.

L'arrivée de Luka Jovic, de retour de blessure, ne l'a pas encore menacé, lui qui vient d'inscrire un doublé ce samedi contre Levante. En seulement quatre levées de championnat ibérique, Benzema totalise déjà quatre buts. Encore un pion et il égalera son total de la campagne 2017/18 (5). On soulignera aussi que rien qu’en 2019, le numéro 9 merengue affiche déjà 19 réalisations. Son meilleur total sur une année civile est de 22. C'était en 2011. Et ce n'était que sa première jeunesse.