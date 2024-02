La décision forte du Barça sur l'avenir de deux cadres

Le Barça a pris une forte décision sur l’avenir de deux de ses cadres.

En difficultés sur le plan sportif cette saison, le Barça l’est également sur le plan financier. Mais le club blaugrana pourrait profiter du mercato estival pour réduire sa masse salariale. Cela d’autant plus certains joueurs et, pas des moindres, sont courtisés par plusieurs écuries. Le FC Barcelona a d’ailleurs pris une grande décision sur l’avenir de deux d’entre eux.

Trois titulaires du Barça ciblés sur le marché

Mal embarqué en championnat, le Barça pourrait perdre certains de ses cadres lors de la prochaine fenêtre de transferts. Le premier pourrait être Marc-André Ter Stegen. Selon les révélations de Relevo, l’international allemand serait dans le viseur du club saoudien d’Al-Ittihad. Un départ qui pourrait largement aider le Barça sur le plan financier.

Getty Images

Outre le gardien No1 du club catalan, Ronald Araujo et Frenkie De Jong intéressent aussi sur le marché. Le premier serait la priorité du Bayern Munich pour la saison prochaine alors que le second serait sur les tablettes du Paris Saint-Germain. Toutefois, la Barça aura bien son mot à dire sur l’avenir de ses cadres.

Le Barça ferme la porte aux départs d’Araujo et De Jong

Courtisés par des cadors européens, Ronald Araujo et Frenkie De Jong ont pourtant fermé la porte à un départ de la Catalogne l’été prochain. Une position défendue également par ma direction du Barça. Interrogé sur l’avenir des deux joueurs, le directeur sportif, Deco, a fait savoir que le club blaugrana n’envisageait pas de se séparer de ses cadres.

« Que va-t-il se passer avec Araujo et De Jong ? Il ne se passera rien. Ils ont un contrat et nous voulons garder les meilleurs. Et ce sont les meilleurs. Ce sont des footballeurs d’aujourd’hui et de demain. Ce sont des joueurs qui ont gagné le droit d’être au Barça et qui ont gagné le respect des supporters et du club. Nous voulons continuer à compter sur eux », a confié Deco au micro de la chaîne Movistar.