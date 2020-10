La création d'une Super League européenne ? Javier Tebas monte au créneau

Le président de la Liga n'est guère en accord avec l'idée de créer une Super League européenne. Selon lui, cela ne serait pas viable financièrement.

Le média britannique Sky News a publié ce mardi une véritable bombe concernant l'avenir du football européen. Les clubs anglais de et de ont entamé des discussions avec la FIFA pour créer une Super League européenne. Sky News précise que pas moins de 18 clubs prendraient part à la compétition qui se déroulerait à partir de 2022. Après les 34 journées de cette Super League européenne, les meilleurs clubs s'affronteraient lors d'une phase finale à élimination directe.

Plus concret encore, cette nouvelle compétition pourrait faire l'objet d'une annonce officielle dès le moins prochain même si Sky News croit savoir que la liste définitive des 18 clubs n'est pas encore établie. La FIFA recherche d'ores et déjà des sponsors et des partenaires afin de finaliser un budget de 6 milliards de dollars.

"Une sérieuse méconnaissance du marché des droits audiovisuels"

Depuis ces révélations, de nombreuses voix s'élèvent pour affirmer leur opposition à ce projet. Parmi ces voix, celle de Javier Tebas, le président de la , jamais le dernier à monter au créneau pour défendre les intérêts du championnat d' . "Les auteurs de cette idée, s'ils existent vraiment, ne sont pas seulement complètement ignorants au sujet de l'organisation et des habitudes du football européen et mondial, mais affichent aussi une sérieuse méconnaissance du marché des droits audiovisuels", a-t-il pesté dans des propos relayés par la presse britannique. Selon lui, les pertes financières que pourrait générer un tel projet seraient tout simplement trop importantes.

"Un projet de ce type provoquerait énormément de dégâts financiers aux organisateurs et à ceux qui vont le financer, s'ils existent vraiment, puisque ce n'est jamais officialisé. Ces projets underground ont l'air bien uniquement quand on en parle au bar à 5h du matin", a ensuite expliqué le dirigeant espagnol. Voilà qui est dit.