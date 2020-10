Real Madrid, Zidane donne des nouvelles d'Hazard

Zinedine Zidane a été convié à donner des nouvelles de son ailier belge Eden Hazard.

L'ailier international belge Eden Hazard cumule les soucis physiques depuis son arrivée au , lui qui n'a pas encore lancé sa campagne 2020-2021.

De quoi inquiéter Zinedine Zidane ? Pas vraiment, même si le Real Madrid vient de s'incliner à domicile contre Cadix, un promu, et que le Clasico de face au Barça se profile.

« Sa récupération prend plus de temps que prévu. J’ai une entière confiance en notre staff médical et en ceux qui travaillent dans ce domaine. J’espère le récupérer bientôt, et ce pour toute la saison. Il a d’ailleurs recommencé à s’entraîner sur le terrain », a expliqué Zidane en conférence de presse.

Pour rappel, le Real Madrid défie le pour son entrée en lice en Ligue des Champions ce mardi soir.