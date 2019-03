La contre-attaque de Véronique Rabiot : "Le PSG veut s'occuper aussi de la vie privée d'Adrien, alors qu'il n'en veut plus"

La mère de Rabiot a contre-attaqué, alors que son fils serait visé par une mise à pied de la part des dirigeants du PSG.

“Adrien est prisonnier. Il est même otage du PSG. Bientôt c’est au pain sec, à l’eau et au cachot ! Ce milieu est cruel…”. Véronique Rabiot, agent et mère de l'international français du PSG Adrien Rabiot, s'est offert une longue tirade en forme de réquisitoire contre les dirigeants parisiens qui ont mis à l'écart et auraient mis à pied son fils. Certains médias parlent même d'un licenciement prochain pour "faute grave".

"On s'attaque au versant humain. Nous sommes pudiques. Je peux simplement vous dire qu'il vit très mal tout ce qui se passe", a confié l'agent du joueur dans un entretien à paraître ce mercredi dans les colonnes de nos confrères du journal l'Equipe.

"Adrien ne va pas se mettre à la poterie"

Si elle révèle qu'Adrien continue de s'entraîner malgré une situation compliquée et un avenir incertain, Véronique Rabiot aussi adressé les reproches qui sont faits à son fils concernant sa sortie en boîte de nuit le soir de l'élimination de son club par en 8es de finale retour de et son "like" sur une publication de Patrice Évra après la rencontre :

"Déjà, sur la vidéo qu'on lui reproche d'avoir transférée, ce n'est pas celle qu'on essaie de faire croire. Ce n'est pas celle où Patrice Évra "célèbre" l'élimination de Paris. Après, il y a cette sortie en boîte de nuit... Mais le PSG veut s'occuper aussi de la vie privée d'Adrien, alors qu'il n'en veut plus ! Il veut qu'il se mette en pyjama à neuf heures, avant le match, devant sa télé, pour aller au lit à onze heures ! Ces gens-là ne connaissent pas le rythme de vie des joueurs ? Quand un joueur joue, ce qui est son métier, il a un rythme d'entraînement. Là, il ne se passe plus rien pour Adrien. Adrien ne va pas se mettre à la poterie en attendant que ça se passe. Il faut bien qu'il s'occupe, qu'il vive !", a-t-elle plaidé.