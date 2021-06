La compo face à la Suisse : Les Bleus en 3-5-2 et avec Rabiot

Comme c’était pressenti, l’équipe de France va se produire dans un schéma en 3-5-2. Comme piston gauche, Deschamps a misé sur Rabiot.

L’équipe de France dispute ce soir son 8es de finale de l’Euro face à la Suisse. Pour cette rencontre, Didier Deschamps a une nouvelle fois choisi de remodeler son dispositif tactique. Après le 4-3-3 et le 4-2-3-1, il a opté pour le 3-5-2.

Les Bleus vont donc se produire avec trois arrières axiaux. Une première dans ce tournoi et qui fait le bonheur de Clément Lenglet. Le Barcelonais, qui n’a pas encore disputé la moindre minute dans cette compétition, accompagnera Raphaël Varane et Presnel Kimpembe en défense centrale.

Rabiot préféré à Hernandez comme piston gauche

Pour le rôle du piston gauche, deux joueurs étaient en balance, en l’occurrence Lucas Hernandez et Adrien Rabiot. Le sélectionneur a misé finalement sur le milieu de terrain de la Juventus. Peut-être a-t-il jugé que l’arrière du Bayern n’était pas encore en pleine possession de ses moyens. De l’autre côté, on a fait confiance à Benjamin Pavard, qui est de retour dans le onze de départ.

Au milieu de terrain, on a fait confiance au duo Paul Pogba et N’Golo Kanté. Et devant eux se trouvera Antoine Griezmann. Le Mâconnais va pouvoir évoluer dans un rôle d’électron libre qu’il apprécie bien. Enfin, en attaque, on retrouve Karim Benzema et Kylian Mbappé.

A noter que Deschamps a déjà utilisé ce système par le passé. La première fois c’était contre l’Albanie en novembre 2019 pour un succès 2-0. La deuxième c’était face à la Suisse, le 5 septembre dernier, pour une autre victoire (1-0). Et la dernière fois contre la Croatie (8 septembre) pour un festival 4-2.

Le onze de départ de l’équipe de France contre la Suisse :

Lloris (cap.) - Varane Lenglet Kimpembe - Pavard Kanté Pogba Rabiot - Griezmann - Benzema Mbappé.