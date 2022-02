La compo du PSG face à Rennes : Navas préféré à Donnarumma

Mauricio Pochettino a tranché. Pour la réception du Stade Rennais, ce vendredi soir au Parc (24e journée de Ligue 1), le coach argentin a choisi d’aligner Keylor Navas dans les buts. Le dernier rempart costaricien a été préféré à Gianluigi Donnarumma.

Navas titulaire juste avant le match contre le Real, est-ce un indice concernant le portier qui sera choisi face aux Merengue ? On pourrait l’imaginer, mais il est impossible de l’attester. Seul l’entraineur parisien détient la réponse.

Xavi Simons aligné dans le onze

Pour ce duel face au Rennes, Pochettino a aussi choisi de faire jouer d’entrée Xavi Simons. Le jeune néerlandais se voit récompenser pour ses belles prestations depuis le début de l’année. Dans l’entrejeu, il accompagnera Verratti et Paredes. Un temps annoncé comme titulaire, le jeune Dina Ebimbe démarrera comme remplaçant.

En attaque, on retrouve le duo Kylian Mbappé et Lionel Messi. Neymar n’est toujours pas là, tandis qu’Angel Di Maria démarre sur le banc. Julian Draxler en profite pour prendre une place dans le trio offensif.

En défense, Marquinhos est associé comme toujours à Presnel Kimpembé dans l’axe. Cette charnière devrait être reconduite contre le Real. Sur les côtés, on a fait confiance à Juan Bernat et Achraf Hakimi.

A noter qu’Abdou Diallo et Idrissa Gueye sont revenus de la CAN, mais ils ne sont pas encore opérationnels. Ils seront cependant présents au Parc et ils devraient recevoir un trophée de la part du club.

La compo du PSG : Navas - Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Bernat - Xavi Simons, Paredes, Verratti - Draxler, Messi, Mbappé