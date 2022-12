La compo du Portugal contre le Maroc : Cristiano Ronaldo est fixé !

La star portugaise, Cristiano Ronaldo, a appris le choix de Fernando Santos concernant le onze aligné face au Maroc.

On ne change pas une équipe qui gagne. Fernando Santos, le sélectionneur du Portugal, a encore choisi de se passer des services de Cristiano Ronaldo pour le quart du Mondial contre le Maroc. Le quintuple Ballon d’Or a été laissé sur le banc aux dépens de Gonçalo Ramos.

Ronaldo démarre de nouveau sur le banc

L’avant-centre de Benfica avait été préféré à CR7 lors du 8e contre la Suisse et il a su saisir sa chance en claquant un triplé. Son coach n’avait aucune raison de faire autrement pour ce nouveau rendez-vous et c’est pourquoi l’attaque est restée inchangée.

En revanche, il y a un changement dans l’entrejeu avec le retour de Ruben Neves comme récupérateur, en lieu et place de William Carvalho.

Vendredi, en conférence de presse, Santos s’est exprimé sur la position de Ronaldo par rapport à son nouveau rôle de remplaçant. Il a assuré que ce dernier a accepté son sort sans rechigner. « J'ai parlé avec lui après le déjeuner le jour du match et je l'ai invité dans mon bureau. Pour des raisons évidentes, Cristano n'était pas très heureux de cela, car il a toujours été titulaire. Il m'a dit : "Tu crois vraiment que c'est une bonne idée ?" mais nous avons eu une conversation normale au cours de laquelle j'ai expliqué mon point de vue et, bien sûr, il l'a accepté. Nous avons eu une conversation franche et normale », a-t-il déclaré.

Contre La Nati, Ronaldo est entré pour les 20 dernières minutes de la rencontre. L’ancien mancunien espère avoir cette possibilité de nouveau, et avec l’objectif de pouvoir améliorer aussi ses statistiques. « « J’ai pu parler avec lui ces derniers jours et je peux vous dire qu’il veut toujours gagner la Coupe du Monde, et marquer de son empreinte le football portugais », a révélé Mehdi Benatia, son ex coéquipier à la Juventus, sur BeIn Sports vendredi soir.

Le onze de départ du Portugal contre le Maroc :

Diogo Costa - Dalot, Pepe, Dias, Guerreiro - Neves, Otavio, Bernardo Silva - Félix, Ramos, Fernandes.