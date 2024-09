La compo des Bleus contre la Belgique : Un nouveau rôle pour Mbappé !

Kylian Mbappé va évoluer dans un nouveau rôle lors du choc France – Belgique, lundi.

L’Equipe de France affronte, lundi soir, la Belgique à l’occasion de la deuxième journée de la Ligue des Nations. Un match qui devrait permettre aux Bleus de se relancer après la déroute face à l’Italie, vendredi dernier (1-3). Pour cela, il faudrait, bien évidemment, compter sur un excellent Kylian Mbappé. Pas à son avantage contre la Nazionale, le capitaine tricolore aura un tout nouveau rôle face aux Diables Rouges, ce soir.

Les Bleus en quête de rédemption

Trois jours une cuisante défaite contre l’Italie, les Bleus sont de retour sur le rectangle vert, ce lundi. Cette fois-ci, c’est au Groupama Stadium (Lyon) que l’Equipe de France va accueillir la Belgique pour un nouveau duel historique. L’enjeu est encore plus colossal pour les hommes de Didier Deschamps qui doivent se racheter auprès du public français après la débâcle face à la Nazionale. La prestation des Bleus n’avait pas plu dans le vestiaire non plus et a provoqué une sortie glaciale de Mike Maignan visant particulièrement Kylian Mbappé. Le Bondynois, justement, va passer sous la rigueur tactique de Didier Deschamps ce soir avec un tout nouveau rôle.

Deschamps innove en défense

Comme annoncé en conférence de presse dimanche, Didier Deschamps va faire largement tourner contre la Belgique, ce lundi. Outre la présence de Mike Maignan dans les buts, William Saliba devrait être le seul défenseur à enchainer les deux matchs en tant que titulaire. Le sociétaire d’Arsenal devrait retrouver à ses côtés, un Dayot Upamecano très déterminé, dans l’axe de la défense. Pour ce qui est des latéraux, Deschamps devrait s’appuyer cette fois-ci sur Jules Koundé, à droite, et Lucas Digne, à gauche.

Deschamps confie un nouveau rôle à Mbappé

Très transparent contre l’Italie vendredi, Youssouf Fofana devrait avoir l’occasion de se rattraper ce soir. Le nouveau joueur de l’AC Milan devrait accompagner, devant la défense, Manu Koné, qui devrait connaitre sa première titularisation avec les Bleus. Plus haut, Didier Deschamps devrait aligner d’entrée Michael Olise au cœur du jeu. Le sociétaire du Bayern Munich devrait ainsi être repositionné en raison du retour de Randal Kolo Muani qui devrait, lui, débuter sur le côté droit de l’attaque.

A gauche, Ousmane Dembélé devrait retrouver un statut de titulaire. En pointe, Didier Deschamps a décidé de frapper fort avec Kylian Mbappé. Après un nouveau match fantomatique avec la sélection, le capitaine des Bleus devrait démarrer ce soir dans un rôle de remplaçant, donc sur le banc. C’est Marcus Thuram qui devrait le suppléer à la pointe de l’attaque.

La compo attendue des Bleus contre la Belgique

Maignan - Koundé, Saliba, Upamecano, Digne - Fofana, M. Koné - Dembélé, Olise, Kolo Muani - M. Thuram