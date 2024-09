Dayot Upamecano répond à Mike Maignan avant France – Belgique

Dayot Upamecano a répondu, dimanche, au coup de gueule de Mike Maignan dans le vestiaire avant le choc France – Belgique.

L’Equipe de France affronte la Belgique, lundi, à l’occasion de la deuxième journée de Ligue des Nations. A l’instar de Didier Deschamps, Dayot Upamecano était aussi en conférence de presse, ce dimanche, en marge de cette rencontre. L’occasion saisie par le défenseur du Bayern Munich pour répondre à Mike Maignan après ses critiques sur l’équipe.

Dayot Upamecano harangue ses coéquipiers avant France – Belgique

Après leur revers face à l’Italie vendredi (1-3), les Bleus doivent rapidement se relancer dans cette nouvelle campagne de Ligue des Nations. Mais avant d’affronter la Belgique, l’Equipe de France devra trouver des solutions aux problèmes rencontrées contre la Squadra Azzurra. Pour cela, les hommes de Didier Deschamps peuvent compter sur la détermination de Dayot Upamecano, pressenti pour être titulaire face aux Diables Rouges.

« On a très bien commencé le match (contre l’Italie, ndlr), il y a eu du relâchement en deuxième mi-temps. Ça arrive de perdre, je n'étais pas sur le terrain mais tout le monde était déçu. On veut faire mieux le prochain match. On voulait faire mieux mais on va se concentrer sur la Belgique. On est impatient de jouer ce match », lance l’international français face aux médias.

La réponse ferme d’Upamecano à Mike Maignan

Par ailleurs, Dayot Upamecano n’a pas échappé aux questions sur la tension qui règne au sein du vestiaire depuis vendredi. En effet, certains bleus dont Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé ont été pris à partie par Mike Maignan après la débâcle contre l’Italie. Le gardien de l’AC Milan reprochait notamment à ces derniers leur attitude et les a invités à se mettre au service du collectif. S’il n’a pas donné plus de détails sur cette séquence, Dayot Upamecano a fait savoir que l’équipe en a pris conscience et fera tout pour changer la donne face à la Belgique.

« Il y a eu des prises de parole. Il y a beaucoup de leaders dans l'équipe. Tout ce qu'il s'est passé dans le vestiaire, reste dans le vestiaire. On était tous déçus, on veut faire mieux contre la Belgique. On veut réagir. On est tous très déçus de cette performance, on voulait bien démarrer cette compétition. Dans le foot, il y a toujours une seconde chance. On veut gagner », explique l’ancien joueur du RB Leipzig.